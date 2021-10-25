Таких учителей нужно поощрять — Токаев

Поддерживать и поощрять представителей не коренных национальностей, которые преподают государственный язык в школах, колледжах и вузах предложил глава государства на расширенном заседании Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня в Казахстане насчитывается 1300 таких педагогов. Один из них работает в гимназии им. Горького в Костанае. Дмитрий Ромащенко учит детей казахскому языку и литературе.

Дмитрий Ромащенко выбрал для себя не совсем стандартное направление в профессии педагога, он учит детей казахскому языку и литературе в гимназии имени Горького. Молодой человек родом из Федоровского района. Он рассказывает, что не рос в среде, где все говорят на казахском, но было большое желание выучить язык. Помог ему в этом его учитель, который вёл у Романа уроки казахского.

«То, что моя жизнь будет связана именно с государственным языком и с языками, я это понял еще в начальной школе. Когда для меня действительно мотивацией были те уроки, которые вели мои учителя. Которые действительно поставили уроки так интересно, что уроки казахского языка для меня были самыми любимыми. И сейчас, когда я веду уроки своим детям, я тоже думаю,а как мой учитель бы поступил? Почему он меня когда-то заинтересовал»,- рассказывает Дмитрий Ромащенко.

Опыт работы в школе у Дмитрия Ромащенко уже 7 лет. После окончания университета он вернулся на работу в свою родную фёдоровскую школу, проработав там 4 года, поступил на магистратуру и устроился в одну из сильнейших школ города. По словам педагога, сегодня каждый человек может выучить казахский язык, главное — желание.

«Сейчас в век информационных технологий, в век свободы каждый выбирает, то, что ему подходит. Одно не работает — пробует другое. Ну и естественно пополнение словарного запаса, словарный запас должен постоянно пополняться. Но людям, у которого нет языкового чутья, а есть такое понятие им сложнее. Но ученые говорят, что 4-5 языков, хотя-бы на бытовом уровне люди могут осилить», — говорит учитель казахского языка и литературы.

В работе Дмитрий постоянно пробует новые методики преподавания. В младшем звене детям старается донести урок в игровой форме. Самое важно — это заинтересовать ребенка. Всю информацию старается адаптировать под детское мышление.

«С детьми работать интересно, вот их горящие глаза когда видишь, и понимаешь, что урок получился — это самое главное удовольствие, что действительно, что результат принес. Дети разные, и все равно они зачастую благодарные они искренние в своих эмоциях, особенно в начальной школе»,- отмечает Ромащенко.

Дмитрий уверен, что педагог — это профессия для него. Помимо казахского языка, знает на разговорном уровне и английский. В планах у него получить еще одно образование.

«Два образования высших есть. Бакалавр по специальности филология и казахский язык, и магистр педагогических наук по специальности педагогика и психология. Может где нибудь между ними, так как сейчас технологии дистанционного, комбинированного обучения может будет что-то новенькое»,- гворит Дмитрий.

Накануне глава государства провел расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана, где рассказали, что сегодня в различных образовательных учреждений страны преподают казахский язык и литературу около 1300 представителей не коренной национальности. Касым-Жомарт Токаев отметил, что таких людей государство будет поддерживать и поощрять.

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