На своей странице в соцсетях детский хирург Анатолий Журжа поделился необычной находкой. Из пищевода маленького пациента была извлечена игрушка.

Врач поделился, чтобы напомнить о проблеме.

«Такие случаи — не редкость. Инородные тела в дыхательных и пищеварительных путях у детей — одна из самых частых причин обращения в больницу. Любопытство малышей не знает границ, и, к сожалению, игры с мелкими предметами могут закончиться больницей. Уважаемые родители! Пожалуйста, будьте внимательны. Следите за тем, с чем играют ваши дети. Даже на первый взгляд безобидная игрушка может стать причиной серьёзной угрозы для здоровья», — сообщил Анатолий Журжа.

Вместе с тем минздрав призывает к бдительности и сообщает, что каждая вторая детская травма происходит дома. Ежегодно регистрируется свыше 182 тыс. несчастных случаев и травм среди детей в возрасте от 0 до 17 лет. Это означает, что почти каждый десятый ребенок хотя бы раз получает травму, сообщил сегодня главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения РК Арслан Дуйсенбаев.

«Причины детского травматизма: бытовые травмы – 40%, уличные травмы – около 35%, дорожно-транспортные травмы – около 10%; спортивный травматизм – 5%; падения с большой высоты – около 5%; прочие причины: утопления, пожары, отравления – 5%. Подавляющее большинство таких инцидентов – непреднамеренные бытовые и уличные травмы, происходящие при недостаточном присмотре взрослых», — отметил внештатный травматолог.

По оценкам Министерства здравоохранения, более 1,2% случаев детского травматизма приводят к инвалидности ребенка. Иными словами, из 200 тысяч детских травм около 2,4 тысячи детей ежегодно остаются инвалидами на всю жизнь – это тяжелые последствия переломов позвоночника, черепно-мозговых травм и других серьезных повреждений. В Казахстане уровень смертности детей от внешних причин (травм, несчастных случаев, отравлений) остается высоким по международным меркам. Ежегодно травмы уносят жизни примерно одной тысячи детей.

«Среди внешних причин смертности наиболее значимыми являются дорожно-транспортные происшествия, утопления и падения с высоты. Увеличение числа погибших детей в ДТП и других несчастных случаях подчеркивает необходимость межведомственного комплексного подхода к решению данной проблемы», — директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.

Согласно данным Национального координационного центра экстренной медицины, по республике за 2023 зарегистрировано 492 случая выпадения детей из окон, летальных случаев – 26, за 2024 год – 357 случаев, летальных – 25. По состоянию на 1 мая 2025 года зафиксировано 105 случаев выпадения детей из окон, из них – 7 со смертельным исходом. Основной причиной несчастных случаев является беспечность, рассеянное отношение взрослых, находящихся рядом или перекладывание вопросов по присмотру за маленькими детьми на «старших детей» и пожилых родственников.

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