Такого не было 12 лет. Ожидают пик распространения стадной саранчи

По словам специалистов, такого не было уже 12 лет. Насекомые могут заполонить площадь более чем 775 тысяч гектаров. По прогнозам аналитиков, весенний период паводков может также сыграть свою роль в распространении особо опасных вредителей.

По прогнозам экспертов в этому году аграриев всего Казахстана ждет не легкий сезон. Виной всему — ожидаемое нашествие саранчи. В зону риска вошли несколько регионов страны. Среди них и Костанайская область. Эксперт по изменению климата и аграрный аналитик Кирилл Павлов поделился своим мнением о том, как паводки могут отразиться на возможном нашествии опасных вредителей.

«Официально по-моему, даже власти предупреждают, если мне память не изменяет еще с прошлого года, что будет. Были определенные кладки, она оставила и сейчас, пост-паводковая ситуация она только благоприятно влияет. Это благоприятная среда улучшается для них. Я думаю, что только, прогнозы, увеличивается вероятность, что они сбудутся», — говорит эксперт по изменению климата и аграрный аналитик Кирилл Павлов.

На территории нашего региона распространение стадных саранчовых ожидается на площади более чем 775 тысяч гектаров. А это, почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Специалисты утверждают, что готовы к такому объему работы.

«В настоящее время уже завершаются процедуры государственных закупок-пестицидов и услуг по химическим обработкам. На территории Костанайской области мониторинговые мероприятия по стадным саранчовым запланированы на площади около 5 миллионов гектаров. В проведении фитосанитарного мониторинга против вредных и особо опасных вредных организмов будет задействовано 129 обследователей», — сообщил руководитель отдела госинспекции по защите растений Костанайской областной территориальной инспекции Тлек Тулебаев.

В этом году, массовое отрождение саранчи предположительно будет после 20 мая. В первую очередь, говорят эксперты, это произойдёт в южных регионах области. Не стоит забывать и о паводковой ситуации. По словам Тлека Тлеубаева, есть вероятность того, что наводнение может сократить количество вредителей. Но известно это станет только после обследования кубышек, то есть личинок саранчи.

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