Такого не было 12 лет. Ожидают пик распространения стадной саранчи

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По словам специалистов, такого не было уже 12 лет. Насекомые могут заполонить площадь более чем 775 тысяч гектаров. По прогнозам аналитиков, весенний период паводков может также сыграть свою роль в распространении особо опасных вредителей.
По прогнозам экспертов в этому году аграриев всего Казахстана ждет не легкий сезон. Виной всему — ожидаемое нашествие саранчи. В зону риска вошли несколько регионов страны. Среди них и Костанайская область. Эксперт по изменению климата и аграрный аналитик Кирилл Павлов поделился своим мнением о том, как паводки могут отразиться на возможном нашествии опасных вредителей.
«Официально по-моему, даже власти предупреждают, если мне память не изменяет еще с прошлого года, что будет. Были определенные кладки, она оставила и сейчас, пост-паводковая ситуация она только благоприятно влияет. Это благоприятная среда улучшается для них. Я думаю, что только, прогнозы, увеличивается вероятность, что они сбудутся», — говорит эксперт по изменению климата и аграрный аналитик Кирилл Павлов.
На территории нашего региона распространение стадных саранчовых ожидается на площади более чем 775 тысяч гектаров. А это, почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Специалисты утверждают, что готовы к такому объему работы.
«В настоящее время уже завершаются процедуры государственных закупок-пестицидов и услуг по химическим обработкам. На территории Костанайской области мониторинговые мероприятия по стадным саранчовым запланированы на площади около 5 миллионов гектаров. В проведении фитосанитарного мониторинга против вредных и особо опасных вредных организмов будет задействовано 129 обследователей», — сообщил руководитель отдела госинспекции по защите растений Костанайской областной территориальной инспекции Тлек Тулебаев.
В этом году, массовое отрождение саранчи предположительно будет после 20 мая. В первую очередь, говорят эксперты, это произойдёт в южных регионах области. Не стоит забывать и о паводковой ситуации. По словам Тлека Тлеубаева, есть вероятность того, что наводнение может сократить количество вредителей. Но известно это станет только после обследования кубышек, то есть личинок саранчи.