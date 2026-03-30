«Такого никогда не было»: жители дач в Костанае о паводке

В дачное общество «Мелиоратор» накануне вечером пришла вода. Как сообщил председатель ПКСТ «Мелиоратор» Анзор Донкаев, вода начала подниматься и постепенно заходить на участки. По его словам, несмотря на частичное сходление снега, на территории остаётся большое количество нерастаявших масс, что продолжает провоцировать приток воды.
«Сейчас вода снова начала подниматься, потихоньку идёт. Очень много снега ещё осталось», — рассказал он.
Жители справляются своими силами
По словам Донкаева, в первые дни обострения ситуации жители были вынуждены бороться с водой самостоятельно.
«Когда началась стихия, техника приезжала, но проехать было невозможно — погрузчик едва не перевернулся, машины проваливались», — отметил он.
При этом связь с экстренными службами, акиматом, полицией и прокуратурой поддерживается постоянно.
Подтоплены участки и дома
Наиболее сложная ситуация наблюдается на 10-й улице, где подтоплены несколько участков. Всего, по словам председателя, пострадало около 15 участков, из них 6 — с постоянным проживанием.
Вода также зашла на 8-ю и 7-ю улицы, затронув отдельные территории.
Такого паводка не было даже в 2021 году
Жители отмечают, что ранее подобные ситуации происходили, однако не в таких масштабах.
«В 2021 году была небольшая промоина, её быстро устранили. Но в этом году — это что-то страшное, такого никогда не было», — подчеркнул Донкаев.
Власти обещают помощь
По словам председателя, в акимате заверили, что готовы оказать помощь, как только появится возможность завести технику на подтопленные участки.
Ситуация остаётся напряжённой, жители продолжают следить за уровнем воды и надеются на стабилизацию обстановки.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.