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Такой январь. Морозные дни будут сменяться тёплыми

Консультативный прогноз погоды по РК на январь 2023 года.

В первой декаде января в Казахстане ожидается влияние интенсивных Атлантических и Южных циклонов, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине республики прогнозируются снегопады с метелью, в южной половине страны — осадки (дождь, мокрый снег), на юге и востоке Казахстана возможны временами сильные осадки. В юго-западной половине страны не исключены туманы и гололедные явления. С активными циклонами на большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, временами с порывами 23-28 м/с.

На большей части республики прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15-25°С до -3-12°С, днем от -7-15°С, до 0,-8°С; на юге и на юго-востоке страны — ночью от -5-15°С до -5+2°С, днем от 0,-8°С до +1+8°С.

В западных регионах ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5+5°С до -15-25°С, днем от -3+8°С до -10-20°С. К концу первой декады января с северо-западным антициклоном понижение температурного фона ожидается на большей части Казахстана ночью до -20-30°С, днем до -10-18°С, на юго-западе, юге, юго-востоке страны — ночью до -10-20°С, днем до -5-15°С.

Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2023 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться: в северной половине РК днем до -5+2°С, в южной половине и на юго-западе страны до +2+12°С.

А при северо-западных вторжениях антицилона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине и в центре РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С, в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.

Примечание: прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду и на 2-3 сутки.

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