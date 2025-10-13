В Костанае определился подрядчик, который, возможно, займётся корректировкой генерального плана города. Напомним, ранее аким Марат Жундубаев отмечал, что действующий документ, принятый в 2020 году, уже устарел и требует пересмотра.

По предварительным данным, разработка нового генерального плана может обойтись в 300 миллионов тенге. Как подчеркивал градоначальник, обновлённый документ должен сохранять актуальность минимум на 15 лет после утверждения.

Однако компания, которая определилась по итогам госзакупок, не устроила городские власти. По словам акима, подрядчик не обладает достаточным опытом для выполнения такой ответственной работы.

«Опыта нет, просто сейчас доложили. Я думаю, надо решение принимать. Нам зачем без опыта человек или компания? С одной ручкой и без специалистов. Это очень сложный вопрос, не хотелось бы доверять его в непрофессиональные руки», — заявил аким Костаная Марат Жундубаев .

Глава города также отметил, что подобные ситуации нередко возникают при проведении государственных закупок.

«К сожалению, мы сталкиваемся с такими проблемами постоянно. Как отказаться от такого подрядчика — сейчас будем думать», — добавил Жундубаев.

