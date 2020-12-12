Такси без ограничений по времени, запрет новогодних корпоративов. Новое постановление главного санврача области

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5.11.2020 года

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — COVID-19) среди населения Костанайской области в соответствии со статьей 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, с постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 57 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», от 23 октября 2020 года № 58 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» и в связи с продолжающейся регистрацией большого числа случаев COVID-19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 9-1):

«9-1) запрещение проведения новогодних корпоративов, детских утренников, массовых гуляний;»;

2) подпункт 14) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«14) приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театров;

3) пункт 2 дополнить подпунктом 14-1):

«14-1) разрешение деятельности библиотек, музеев с заполняемостью не более 30%;»

4) подпункт 15) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«15) разрешить движение пассажирского внутриобластного междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси) с заполняемостью до 75%, но не более 15 человек, за исключением межобластных пассажирских перевозок;»;

5) подпункт 17) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«17) разрешение деятельности служб такси без ограничений по времени. Обязательное ношение масок водителям и пассажирам такси;»;

6) подпункт 27) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«27) разрешение деятельности продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, аптек – без ограничений;

При этом разрешить деятельность минимаркетов при автозаправочных станций без ограничений по времени»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 14 декабря 2020 года и действует до 00:00 часов 28 декабря 2020 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 14 декабря 2020 года.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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