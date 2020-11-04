Такси и иномарка столкнулись в Костанае

Столкновение двух машин серьезно затруднило движение на одной из улиц в центральной части Костаная. Последствия ДТП попали в кадр нашей съёмочной группы.

Около полудня на улице Майлина, недалеко от перекрестка с проспектом Аль-Фараби, возле одного из супермаркетов столкнулись автомобиль Audi и такси Lada Granta. Одну из них развернуло, и встав они обе почти полностью перегородили дорогу в одном из направлений. Остальным машинам, пришлось объезжать их по встречным полосам. У автомобиля немецкого производства оторвало бампер, он лежал на проезжей части и сильно повредилась передняя часть, у автомобиля Lada Granta вдавлены правые двери. Кроме того, она после столкновения налетела на стоящий на стоянке перед магазином ВАЗ пятнадцатой модели.

Водители обеих машин находились рядом с ними, визуальных признаков травм у мужчин не наблюдалось.

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