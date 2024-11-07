Казахстанские таксисты выступили против объединения в палату автоперевозчиков, передает LS.

Юрист компании-агрегатора такси «Апару» Виктор Нещеретнев привел опыт соседней страны и высказал опасение, что саморегулируемая организация начнет выдвигать требования, неподъемные для участников рынка.

«Закончится это в итоге полным фиаско государства в попытке вывести из тени полмиллиона самозанятых, а бюджет потеряет порядка 130 млрд тенге в год в виде налогов. Почему мы так думаем? Достаточно посмотреть на соседнюю Россию, где год назад приняли федеральный закон: там тоже установили обязанность перекрасить, нанести шашечки, то есть закрутили гайки. И в итоге сейчас им не хватает 130 тыс. водителей, а цены на такси выросли в 2,8 раза. Теперь предлагают ослабить требования. Таксисты в России ушли в тень, работают через чат-боты, и власти не придумали, как их блокировать. Поэтому наш аналогичный закон по факту может принести шок отрасли», – считает он.

Генеральный директор inDrive Kazakhstan Арай Бекембаев возмутился тем, что компанию не позвали на обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи некоторых госфункций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)».

Напомним, документ уже прошел одобрение мажилиса в первом чтении.

«Мы нигде не участвовали, хотя как компания присутствуем в 47 странах мира. Вообще сложная ситуация ожидается с данным законопроектом в перспективе, если он будет принят. Почему? К примеру, та же компания «Апару», скорее всего, не переживет вступление в палату автоперевозчиков. Потому что она работает только в одном городе и крупные агрегаторы ее просто поглотят», – высказался он.

При этом он подчеркнул, что создание саморегулируемой организации будет говорить о том, что компании заведомо не будут знать, какие именно функции им ограничат.

«Вполне возможно, что мобильные агрегаторы должны будут прийти к единому мнению по тарифам. А мы знаем, что для больших агрегаторов жить в условиях низких комиссий равносильно самоубийству. Это все приведет к тому, что цены на услуги такси вырастут, и через какое-то время государству придется вмешаться, как это было с техосмотрами», – отметил он.

Присутствовавший на встрече зампредседателя комитета автотранспорта и контроля Селим Куанышулы заявил, что у министерства нет намерений закрыть мобильных агрегаторов такси.

«Наша задача – правильно регулировать. Сейчас законодательством предусмотрено обязательство в отношении интернет-агрегаторов. Они должны обслуживать только тех перевозчиков, которые подали уведомления, открыли ИП или ТОО. Но интернете они всех подряд обслуживают – хоть праворульные, хоть иностранные номера. Моя задача как отраслевого органа – обеспечение безопасности и качества услуг. В этом плане мы работаем. Саморегулирование – это некоммерческая организация. Ее создают сами участники рынка, те же водители, чтобы консолидировать свое мнение перед госорганами либо защитить одиночных таксистов перед крупными игроками», – пояснил он.

После чего добавил, что в стране будет создан понятный открытый рынок перевозок, что должно повлиять на тарифы в сторону уменьшения.

«Сейчас те же мобильные агрегаторы всех подряд допускают к перевозкам. К примеру, таксист всю ночь был на вечеринке, а утром вышел на перевозку, а ему дают заказ. Или водитель работал 20 часов и дальше хочет – вы допусскаете. Машина праворульная – вы даете заказ. Поэтому все незаконные перевозки работают через интернет-агрегаторы. Мы обращаемся к вам, так как вы работаете на рынке Казахстана, занимаетесь такими опасными видами деятельности, как такси, это связано с человеческими жизнями, чтобы вы тоже оказали содействие. Сообща можно навести порядок на этом рынке», – призвал участников Куанышулы.

После чего подчеркнул, что министерство всегда открыто к обсуждению.

«Если дадите предложения, способные отвечать нынешним требованиям, которые направлены на улучшение рынка, то мы всегда за», – резюмировал зампред.

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