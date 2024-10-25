Министерство транспорта внесло законопроект, в котором предлагается обязать сотни тысяч таксистов ежемесячно выплачивать взносы Палате перевозчиков. Такая мера могла бы привести к росту стоимости услуг такси для всех пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Министерство утверждает, что взносы необходимы для повышения безопасности.

«Но как безопасность может улучшиться, если миллиарды тенге окажутся в чьих-то карманах? Да, депутаты исключили эту норму из законопроекта, но проблемы законопроекта на этом не закончились. Ситуация в транспортной сфере и вопрос безопасности действительно требуют решений. Однако возникает вопрос — почему министерство до сих пор не решило эти проблемы? Саморегулирование в этой сфере не станет волшебной палочкой, которая автоматически решит все вопросы безопасности. При подготовке законопроекта о внедрении СРО надо было предусмотреть все риски», — считает депутат.

Нужен системный подход и конкретные меры.

Что остаётся под вопросом?

1. Государственный контроль и ответственность. С принятием этого законопроекта государственный контроль в транспортной сфере и ответственность министерства резко снижаются. Это опасная тенденция. Простое перекладывание ответственности на СРО может только усугубить ситуацию.

2. Регулирование. Законопроект передаёт функции регулирования, разработки стандартов и правил перевозок палатам. Но разве не государство должно утверждать типовые/минимальные стандарты и правила перевозок? Палаты могут дополнять их своими особенностями, но не заменять полностью.

3. Опасность монополии. Министерство предлагает создать три палаты. Почему именно три? Кто их будет формировать? Кто получит контроль? Это путь к монополизации. Необходимо ввести чёткие механизмы, чтобы предотвратить такую ситуацию и монополизацию.

4. Безопасность. Проблема с фиктивными техосмотрами, которую министерство не смогло решить, теперь перекладывается на СРО, можно сделать такой вывод. Здесь нужны комплексные решения, их в законопроекте нет.

«Этот законопроект требует серьёзных доработок. Нужно сохранить и улучшить государственный контроль, снизить риски монополизации и провести необходимые реформы по безопасности. Важный вопрос — улучшение социальной защиты водителей и таксистов, которая тоже должна быть в центре внимания», — считает депутат.

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