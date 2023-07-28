Таксист ударил ножом мужчину в Костанае

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В пресс-службе ДП Костанайской области отвечая на запрос СМИ пояснили, что сегодня из района Центрального рынка в больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением.
Данный факт был зарегистрирован.
В рамках проведенной проверки полиция выяснила, что ранение потерпевшему нанес водитель такси. Между пострадавшим и таксистом возник конфликт.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК.
В настоящее время, принимаются меры для установления всех обстоятельств произошедшего
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