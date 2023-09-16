Таксист заподозрил неладное. Бабушка из Лисаковска передала посылку внучке «Индрайвером»

Видео костанайцы рассылают по whatsapp.

«Сегодня из Лисаковска хотел выехать. Послыка за 8000 тенге «Индрайвером». бабушка отправляет посылку внучке. Внучка сказала вещи мои. Подозрение было за 8000. Позвонили сотрудникам лисаковским. «Пробили». Посмотрели все. Сомнение было на мошенничество. Открываем, а здесь три миллиона, как сказали сотрудники. Бабушка передала 3 миллиона мошенникам. Типа внучка попала куда-то. Стоим ждем на трассе между Тоболом и Аятским мостом сотрудников. Вот деньги пачка. Доброе дело делаем, хоть бабушке деньги вернем назад», — говорит голос за кадром.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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