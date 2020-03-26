Таксиста, перевозившего пассажиров из Костаная в Нур-Султан, проверили на коронавирус

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В средствах массовой информации распространяется информация о том, что таксиста из Костаная госпитализировали в столице с подозрением на коронавирус.
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области сообщает, что 25 марта около 23 часов к мужчине, занимающимся частным извозом поступил заказ по приложению InDriver. Двое жителей города Нур-Султан, приехавшие из Актобе просили его отвезти их в столицу.
Мужчина принял заказ. Не доезжая до блокпоста Нур-Султана, он высадил пассажиров и поехал обратно в Костанай. После того, как медработники и полицейские проверили личности граждан, и узнали о том, что они прилетели с отдыха на Мальдивах, граждане были доставлены в стационар, где они сдали анализы на COVID -19.
Возвращаясь в Костанай у таксиста сломалась машина, ему пришлось ночевать на дороге. В это время у сотрудников полиции уже была информация по данному водителю. Установить и доставить его в город не составило труда. По прибытию в областной центр его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Анализы на коронавирус отрицательные. Состояние мужчины удовлетворительное.
Необходимо отметить, что в Костанайской области нет зараженных коронавирусной инфекцией.