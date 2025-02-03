Прокуратурой Наурызбайского района установлено более 400 таксопарков по стране, где незаконно осуществляли деятельность 4237 иностранцев без разрешения местных исполнительных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

В целях защиты прав и интересов сторон трудовых отношений законодатель предусмотрел ответственность работодателя и иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

В настоящее время Комитет миграционной службы рассматривает акт надзора прокуратуры, в котором поставлен вопрос о принятии соответствующих мер как в отношении таксопарков, так и иностранцев, осуществлявших незаконную деятельность в стране.

На сегодня по стране по ст.517 КоАП 346 привлечено к административной ответственности иностранцев-таксистов Алматы – 136 и по ст.519 КоАП 148 лиц Алматы – 29 за привлечение иностранной рабочей силы (таксопарки), водворено в приемник-распределитель 112 Алматы — 81, депортировано за пределы республики 156 иностранцев Алматы — 79.

Данная работа продолжается и находится на особом контроле.

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