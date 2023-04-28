Таксистов стали обманывать по-новому в Казахстане

В Казахстане водителей-партнёров агрегаторов такси стали обманывать с использованием подставных телефонных номеров, сообщает Polisia.kz.
«Злоумышленники заказывают такси к госучреждениям, а по пути просят оплатить товар в магазине, переведя деньги по номеру телефона, или пополнить баланс абонента, обещая отдать деньги при встрече. После того, как таксист перечислит сумму на подставной номер, мошенники обрывают связь», – рассказали блюстители порядка.
Так произошло с двумя водителями из Семея. Один из них пополнил баланс подставного номера на 18 тысяч тенге, второй перевёл злоумышленникам 17 тысяч.
Одного из подозреваемых уже задержали, им оказался 24-летний житель Семея. Проводится расследование.