Таксует с грудничком на руках: казахстанцы помогли растрогавшей соцсети мамочке.

Накануне соцсети облетело видео, автор которого рассказал об астанчанке, которой приходится таксовать с грудничком на руках. Неравнодушные казахстанцы решили поддержать женщину и буквально за пару дней собрали для нее почти 2 миллиона тенге, передает Tengri Lifestyle.

Организатор сбора, журналист Мухтар Омиртай, в небольшом интервью нашей редакции рассказал, что после появления ролика о женщине за рулем такси многие пользователи начали обращаться к нему с просьбами об открытии сбора.

«Ситуация с Асель очень сильно повлияла на меня. Она является матерью-одиночкой. Живет вместе со своей пятимесячной дочкой Мединой в общежитии, в котором нет отопления. Женщина не просила ни у кого помощи, однако после многочисленных просьб со стороны людей она все же дала свое разрешение на открытие сбора», — делится Мухтар. Отчетность по сбору средств Мухтар вел в своем Instagram. «Не хотелось долго тянуть со сбором средств, назначил дату: с 6 по 9 ноября. За эти три дня нам удалось собрать 1,7 миллиона тенге», — пояснил он. После закрытия сбора Мухтар пригласил Асель в здание «Қазмедиа орталығы» и вручил деньги. Женщина выразила свою благодарность казахстанцам, которые откликнулись и помогли ей собрать средства. «Я очень счастлива, все произошло неожиданно. Выражаю огромную благодарность своему народу. Спасибо каждому, кто с добрым сердцем помог собрать средства, это для меня огромная помощь», — обратилась астанчанка.

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