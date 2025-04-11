Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Шымкенте высказался по налоговой реформе

«Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими. Большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других. Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса», — отметил глава государства.

Но на практике, подчеркнул Токаев, это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса.

«Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки. В настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов. Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса. В первую очередь в такие непростые времена необходимо сохранять сплоченность. Важно сосредоточить наши усилия на достижении общих целей», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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