Там гнездилища саранчи — в Минсельхоз опасаются нашествия насекомых из Оренбургской области

На чистые засеянные поля Костанайской области есть угроза захода саранчи с приграничных районов Оренбургской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

Протяженность казахстанско-российской границы в Костанайской области составляет более 100 км.

«Ничего не засеяно, бросовые клетки бывшего совхоза Актюбинского Светлинского района Оренбургской области. Там гнездилища саранчи. В предыдущем массовом развитии саранчи в 2012-2014 годах, саранча залетала оттуда на территорию Костанайской и Актюбинской области с запада», — пояснил председатель Комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов.

Уже зафиксированы переходы саранчовых с российской территории в Айтекебийском районе Актюбинской области. Обеспокоенность есть и по Костанайской области.

«Та саранча, которая была, единичная, мы обработали недели две назад. Самое плохое, когда они встанут на крыло и по этому маршруту будут заходить. С российскими коллегами мы работаем, они поняли и сказали, что будут тоже проводить обработки», — отметил Дархан Абдикаримов.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил о договоренности с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области об обработке нейтральной территории.

В настоящее время вдоль границы работают 6 самолётов, 2 дельтаплана, 20 единиц наземной техники.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.