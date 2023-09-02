Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда и соцзащиты населения РК

Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда и соцзащиты населения, сообщает informburo.kz

«Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности», – говорится в сообщении Акорды.

Тамара Дуйсенова возглавляла Минтруда и соцзащиты с 11 апреля 2022 года, до этого она работала помощником президента – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента, была внештатным советником президента, возглавляла Центр развития трудовых ресурсов, была секретарём партии «Нур Отан». Также Тамара Дуйсенова являлась министром труда в 2013-2014, 2017-2018 годы, а также возглавляла Министерство здравоохранения и социального развития в 2014-2017 годы.

8 июня 2023 года Тамара Дуйсенова была назначена заместителем премьер-министра – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

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