Тамара Дуйсенова вернулась на пост министра труда и соцзащиты

ФОТО: архив пресс-службы
Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан — заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук.
В разные годы работала первым заместителем акима Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения, министром здравоохранения и социального развития (2014-2017 годы), министром труда и социальной защиты населения (2017-2018 годы).
В феврале 2018 года Первый Президент Нурсултан Назарбаев подверг критике Тамару Дуйсенову, возглавлявшую тогда Минтруда, за то, что внедрение обязательного социального медицинского страхования пришлось отложить. В тот же день она была освобождена от должности.
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