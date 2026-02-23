Аким Костаная Марат Жундубаев провёл совещание, на котором обозначил конкретные сроки по расчистке и восстановлению озера «Тарелочка».

По его словам, первую задачу необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

«Задача стоит такая — до начала марта, до 10 марта полностью расчистить», — подчеркнул глава города.

Второй этап не менее важен — обеспечить наполнение озера водой. Власти планируют направить туда талые воды, объём которых ожидается значительным. Кроме того, с городских парков будут вывозить чистый снег для дополнительного подпитки водоёма.

Аким отметил, что просто расчистить чашу озера недостаточно.

«Сделать это одно — расчистить “Тарелочку” и не запустить воду — это будет ещё хуже. Нужно обязательно, чтобы вода там была. Там есть родники».

Также в озеро должны поступать дождевые воды со всего микрорайона «Аэропорт». По словам акима, систему водосбора планируют организовать таким образом, чтобы природные осадки направлялись именно в этот водоём.

Третьим этапом станет благоустройство прилегающей территории. До 1 июня работы должны быть полностью завершены.

«Самое главное — почистить, поймать воду и дело третье — благоустроить. До 1 июня мы должны всё это сделать. Должен быть нормальный сквер», — резюмировал Марат Жундубаев.

В результате территория вокруг озера «Тарелочка» должна превратиться в благоустроенное общественное пространство для жителей микрорайона.

