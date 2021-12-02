Тариф хотят повысить. Состоятся публичные слушания по заявке Костанайского энергоцентра

Информация о проведении публичных слушаний размещена на сайте Комитета по регулированию естественных монополий.

Как сказано в сообщении, необходимость повышения цены на электрическую энергию вызвана ростом затрат на покупку электроэнергии АО «Севказэнерго», а также ростом тарифа на передачу и распределение электрической энергии по сетям.

«В связи с чем, ТОО «Костанайский Энерго Центр» обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области с уведомлением о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

14 декабря в 15:00 часов состоится публичное слушание по рассмотрению проекта предельных цен субъекта на услуги розничной реализации электрической энергии.

Публичное слушание состоится в Костанае по улице Гоголя, 177А.

Публичное слушание будет проходить также и в режиме онлайн посредством приложения «ZOOM» и на официальной странице Департамент Рем Костанай в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100037882178887 ).

Номер для подключения к публичному слушанию посредством ZOOM (https://us04web.zoom.us/j/9679553456?pwd=RkU4M1E1bUhLRVFrdjh2V0dwQTZzdz09 ), Идентификатор конференции: 967 955 3456, Код доступа: 5teaMx.

Каждый желающий может в онлайн-режиме задать свои вопросы и получить на них ответы.

Справки по телефонам: 8 (7142) 54-11-52, 54-28-76.

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