Тариф на электричество могут повысить в Костанае

«Костанайский ЭнергоЦентр» планирует повысить стоимость электроэнергии для горожан. Соответствующую заявку организация уже направила в департамент по регулированию естественных монополий, передает alau.kz

Повысить тариф на электричество «КЭЦ» вынуждает увеличившаяся цена за покупку электроэнергии со станции. Она выросла больше чем на 20 процентов, после того как в Казахстане было объявлено о повышении предельных тарифов с 1 апреля этого года. Эти доводы следуют из информации, опубликованной на официальном сайте «Костанайского ЭнергоЦентра».

В итоге «КЭЦ» предлагает увеличить свой тариф почти на 16 процентов. То есть с учетом НДС стоимость может повыситься с 23,39 тенге до 27,12 тенге за 1 кВтч.

Если эта заявка будет одобрена, то свет подорожает уже с 1 июня. Сейчас же в организации ждут решения департамента по регулированию естественных монополий. Именно за ним остается окончательное слово в вопросе повышения тарифа.

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