Тариф на отопление повышается в Костанае

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ГКП «КТЭК» извещает, что согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области» от 15 декабря 2020 года предприятию утверждены тарифы на услуги теплоснабжения с 01 января 2023 года в следующем размере:
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|
Показатели
|
Для физических лиц, относящихся к категории населения
|
Для потребителей, проживающих в ветхих, аварийных помещениях, где отсутствует техническая возможность установки приборов учета
|
Для бюджетных организаций
|
Для прочих потребителей
|
Тариф за одну Гкал, тенге с учетом НДС:
|
-средний
|
4 508,97
|
4 508,97
|
21 144,48
|
13 455,65
|
-дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии
|
4 363,39
|
20 657,90
|
13 012,10
|
-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии
|
5 410,76
|
31 716,72
|
17 492,34
|
Плата за 1 квадратный метр для потребителей (население), не имеющих приборы учета тепловой энергии, тенге с учетом НДС
|
173,14
|
144,29
|
по тепловой нагрузке
|
по тепловой нагрузке
Тариф на услуги по химической очистке воды и реализации химически очищенной воды для населения – 116,46 тенге за один кубический метр (с учетом НДС), для прочих потребителей- 289,26, тенге за один кубический метр (с учетом НДС), бюджетных организаций — 699,45 тенге за один кубический метр (с учетом НДС).
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