Тариф на отопление повышается в Костанае

ГКП «КТЭК» извещает, что согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области» от 15 декабря 2020 года предприятию утверждены тарифы на услуги теплоснабжения с 01 января 2023 года в следующем размере:

Показатели Для физических лиц, относящихся к категории населения Для потребителей, проживающих в ветхих, аварийных помещениях, где отсутствует техническая возможность установки приборов учета Для бюджетных организаций Для прочих потребителей Тариф за одну Гкал, тенге с учетом НДС: -средний 4 508,97 4 508,97 21 144,48 13 455,65 -дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии 4 363,39 20 657,90 13 012,10 -дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии 5 410,76 31 716,72 17 492,34 Плата за 1 квадратный метр для потребителей (население), не имеющих приборы учета тепловой энергии, тенге с учетом НДС 173,14 144,29 по тепловой нагрузке по тепловой нагрузке

Тариф на услуги по химической очистке воды и реализации химически очищенной воды для населения – 116,46 тенге за один кубический метр (с учетом НДС), для прочих потребителей- 289,26, тенге за один кубический метр (с учетом НДС), бюджетных организаций — 699,45 тенге за один кубический метр (с учетом НДС).

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