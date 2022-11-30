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Тариф на отопление повышается в Костанае

Фото из открытых источников

ГКП «КТЭК» извещает, что согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области» от 15 декабря 2020 года предприятию утверждены тарифы на услуги теплоснабжения с 01 января 2023 года в следующем размере:

Показатели

Для физических лиц, относящихся к категории населения

Для потребителей, проживающих в ветхих, аварийных помещениях, где отсутствует техническая возможность установки приборов учета

Для бюджетных организаций

Для прочих потребителей

Тариф за одну Гкал, тенге с учетом НДС:

-средний

4 508,97

4 508,97

21 144,48

13 455,65

-дифференцированный для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии

4 363,39

20 657,90

13 012,10

-дифференцированный для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии

5 410,76

31 716,72

17 492,34

Плата за 1 квадратный метр для потребителей (население), не имеющих приборы учета тепловой энергии, тенге с учетом НДС

173,14

144,29

по тепловой нагрузке

по тепловой нагрузке

Тариф на услуги по химической очистке воды и реализации химически очищенной воды для населения – 116,46 тенге за один кубический метр (с учетом НДС), для прочих потребителей- 289,26, тенге за один кубический метр (с учетом НДС), бюджетных организаций — 699,45 тенге за один кубический метр (с учетом НДС).

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