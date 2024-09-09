Тариф на отопление повысят в Костанае

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Костанайской теплоэнергетической компанией готовится заявка на повышение тарифа. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Азамат Бегалин на аппаратном совещании.
По его словам, готовится заявка на пересмотр тарифа на теплоснабжение с 1 октября.
«С 1 июля пересмотрена цена товарного газа на выработку тепловой энергии, поставляемого АО «QazaqGazAimaq» с ростом на 11,4%. Учитывая прямую зависимость тарифа теплоснабжения от стоимости газа, а также высокую топливную составляющую в тарифе на теплоснабжение, а это порядка 60%, прогнозируемый рост составит 2,7%.
Это вынужденная мера. В этой связи убедительно просим горожан с пониманием отнестись к изменению тарифа», — подчеркнул руководитель отдела ЖКХ Кстаная.
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