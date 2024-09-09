Тариф на отопление повысят в Костанае

Костанайской теплоэнергетической компанией готовится заявка на повышение тарифа. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Азамат Бегалин на аппаратном совещании.

По его словам, готовится заявка на пересмотр тарифа на теплоснабжение с 1 октября.

«С 1 июля пересмотрена цена товарного газа на выработку тепловой энергии, поставляемого АО «QazaqGazAimaq» с ростом на 11,4%. Учитывая прямую зависимость тарифа теплоснабжения от стоимости газа, а также высокую топливную составляющую в тарифе на теплоснабжение, а это порядка 60%, прогнозируемый рост составит 2,7%.

Это вынужденная мера. В этой связи убедительно просим горожан с пониманием отнестись к изменению тарифа», — подчеркнул руководитель отдела ЖКХ Кстаная.

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