USD 480.55
EUR 533.75
RUB 5.36
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Тариф на отопление повысят в Костанае

Тариф на отопление повысят в Костанае

Фотография для новости Тариф на отопление повысят в Костанае

alau.kz

Костанайской теплоэнергетической компанией готовится заявка на повышение тарифа. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Азамат Бегалин на аппаратном совещании. 

По его словам, готовится заявка на пересмотр тарифа на теплоснабжение с 1 октября.

«С 1 июля пересмотрена цена товарного газа на выработку тепловой энергии, поставляемого АО «QazaqGazAimaq» с ростом на 11,4%. Учитывая прямую зависимость тарифа теплоснабжения от стоимости газа, а также высокую топливную составляющую в тарифе на теплоснабжение, а это порядка 60%, прогнозируемый рост составит 2,7%.
Это вынужденная мера.  В этой связи убедительно просим горожан с пониманием отнестись к изменению тарифа», — подчеркнул руководитель отдела ЖКХ Кстаная.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Проверки проведут в казахстанских школах

Следующая новость

Дождались. Обширный антициклон смещается