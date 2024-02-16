Тариф на платные дороги повысят в Казахстане — Минтранспорт

Тарифы на платные дороги собираются повысить в Казахстане. Об этом в кулуарах сената рассказал глава Минтранса Марат Карабаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Министерства транспорта Марат Карабаев отметил, что отдельные лица предлагали ему повысить тариф в два или в три раза.

«Я сразу говорю, что такого не будет, но повышения точно нужно ожидать. Наши специалисты должны посчитать, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги и закупить 1 100 единиц техники. Разумеется, все это повлияет на тариф. Как только мы поймем, насколько наш фонд увеличится, какую часть наших расходов он покроет, опубликуем заявление», — сказал он.

Что касается сроков, то Карабаев отметил, что о повышении тарифов на платные дороги казахстанцев оповестят заранее.

На портале «Открытые НПА» будет опубликован проект постановления, который в течение 14 дней будет доступен для обсуждения. Предполагается, что обсуждения начнутся в марте.

«Безусловно, тариф изменится в сторону увеличения. Долгое время, с 2013 года, он не менялся Только в прошлом году случилось повышение на 20%. Сравните наши тарифы с тарифами других стран. Если в Казахстане проезд по платной автодороге стоит 1 тенге 20 тиын, то в России — 7 тенге (при переводе на тенге). Чтобы в стране были хорошие дороги, важно их содержание. Но никто не хочет, чтобы оно было за счет налогоплательщиков. Все хотят, чтобы деньги выделялись из бюджета «КазАвтоЖола». Тогда единственный вариант — повышать тарифы на платные дороги», — сказал он.

@Автор: Айгерим Аскарова, Дилара Аронова

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