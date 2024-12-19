В начале этого года товарищество «Тазалық-2012» вышло с инициативой увеличить тариф на свои услуги для костанайцев. Изначально они предлагали увеличить плату на 73%. Но, им было отказано. Сделав перерасчеты вновь, компания вышла с заявкой о повышении тарифа на 53%.

На внеочередной сессии городского маслихата, которая прошла накануне, депутаты это предложение поддержали. С нового года жители областного центра начнут платить за вывоз мусора в полтора раза больше.

«Действующий тариф, на сегодняшний день, который действует до конца этого года, для благоустроенного сектора — это 452,76 тг. Для неблагоустроенного сектора — 540,02 тг — это действующий тариф. Разработанный тариф, утвержденный на сегодняшний день городским маслихатом, составляет для благоустроенного сектора — 694 тг, для неблагоустроенного сектора — 827 тг.», — говорит руководитель ТОО «Тазалык-2012» Радик Искалиев.

Радик Искалиев пояснил, что стремление повысить стоимость услуг, связано с тем, что нынешний тариф не отражает фактических затрат предприятия. Речь идёт о зарплатах сотрудникам, покупке спецтехники и современных мусорных контейнеров. Поэтому, от части, повышение платы поможет решить некоторые проблемы в их работе. А еще, из-за требований экологического законодательства, в этом году они возобновили цех по сортировке твердых бытовых отходов, который тоже требует вложений. Руководитель отметил, что последний раз тариф увеличивался в 2022 году, исходя из фактических затратат компании за 2018 год.

«Вот этот тариф, который на сегодняшний день разработан, он брался, опять же, по данным 2023 года. Видите, он как-бы запаздывает, получается, мы на опережением не идем, к сожалению. — Почему? — Ну вот, такова методика. При заседании рабочей комиссии, было высказано депутатами, и мы тоже это поддерживаем, что ежегодно должен индексироваться на процент инфляции тариф», — сказал руководитель ТОО.

Уже сегодня, документы с указанием новых тарифов направлены на утверждение в соответствующие органы. Когда их утвердят и опубликуют, через 10 дней тариф вступит в силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.