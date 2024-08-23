Тариф на вывоз мусора хотят увеличить в Костанае

По плану жители многоэтажек должны будут платить на 247 тенге больше. В предприятии «Тазалык-2012» отмечают, что последний раз тариф был утвержден в 2018-м году. Если его увеличат, то появится возможность поднять зарплату сотрудникам и улучшить работу предприятия. Сейчас документы рассматривают несколько инстанций.

Ерлан Дуйсенбаев 18 лет трудится на предприятии «Тазалык». Сейчас мужчине 61 год, он признается, что работа тяжелая. Сена у него начинается в 6 часов утра, а заканчивается в 9 вечера. Зарплату получает регулярно, точно в срок. Однако, отмечает мужчина, уже неоднократно они просили руководство о её повышении.

«Тариф нужно поднять, тогда предприятие сможет поднять зарплату. Молодые не особо охотно идет на такую работы. Понятное дело, работа не легкая. За маленькую зарплату трудиться не хотят. Наверное, как поднимут тариф, проблема решится», — сообщил водитель ТОО «Тазалык — 2012» Елан Дуйсенбаев.

В Тазалыке отмечают, что из-за того, что тариф не поднимался уже несколько лет, у предприятия имеются проблемы. Самая главная — это нехватка кадров. Из-за этого сотрудники зачастую не справляются с объемом работ. Выход из ситуации руководство видит только в увеличении тарифа. После этого можно будет поднять зарплату сотрудникам. Последний раз тариф утверждали 5 лет назад.

«С того периода уже произошел большой рост, так например, если затраты в тарифе 2018 на эмиссию в окружающую среду составляли 6,3 млн тенге то на сегодняшний день это 47 млн тенге. Это значительный рост. Допустим если даже взять минимальную заработную плату за 2018 год — 28 тысяч. То на сегодняшний день — это 85 тысяч тенге», — сообщил директор ТОО «Тазалык — 2012» Радик Ескалиев.

На сегодня жители многоэтажек за вывоз мусора платят — 452 тенге, если тариф увеличат, сумма станет 699 тенге. Это позволит решить некоторые проблемы предприятия. Председатель ОСИ «Майлина — 24» Альбина Мухамедиярова отмечает, что вывоз мусора в городе проблема не новая. Она не против повышения тарифа, однако, отмечает, тогда город должен стать чистым, и вывозить мусор предприятие должно регулярно.

«Если вы поднимаете тариф, то вы следите за качеством уборки. Ранее, у нас за зиму как-то 2-3 раза чистились контейнерные площадки. В этом году почистили один раз. И то безобразно. Дальше чистил наш дворник. Он не обязан этого делать. За мусор тариф поднимают, это входит значит в тариф», — говорит председатель ОСИ «Майлина» Альбина Мухамедьярова.

Официального решения по увеличению тарифа в городе еще не приняли. Документы сейчас находятся на экспертизе, еще нужно пройти несколько инстанций. После прохождения всех процедур, их направят в городской маслихат, где и должны принять окончательное решение.

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