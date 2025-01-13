Сегодня через банковские приложения костанайцам начали приходить уведомления. Счета на оплату выставило ТОО «Тазалык — 2012».

Платить жителям областного центра теперь придется по-новому. Ранее сообщалось, что депутаты одобрили повышение тарифов на вывоз мусора.

Данные предоставили в ТОО «Тазалык-2012.

Жители благоустроенного сектора ранее платили 404,25 тенге без НДС, 452,76 тенге с НДС с человека.

Новый тариф — 619,64 тенге без НДС, 694 тенге с НДС с человека.

Жители неблагоустроенного сектора ранее платили 482,16 тенге без НДС, 540,01 тенге с НДС.

Новый тариф — 739,05 тенге без НДС, 827,74 с НДС.

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