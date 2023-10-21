Тариф снизят для жителей района в Костанайской области после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Федоровского района совместно с антимонопольным органом проведен анализ по вопросу соблюдения ГКП «Теплоцентр» акимата Федоровского района антимонопольного законодательства.

В ходе анализа выявлены нарушения, выразившиеся в неисполнении статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов, что привело к необоснованному получению дохода.

Помимо этого установлены факты нецелевого использования средств амортизационных отчислений.

Всего необоснованно полученный доход за 2022 год составил 51 млн. тенге.

По акту надзора прокуратуры, антимонопольным органом приняты меры по снижению тарифа на теплоснабжение, производимое ГКП «Теплоцентр» для жителей села Федоровка, а также утвержден временный компенсирующий тариф и защищены права 500 потребителей.

В целях возмещения жителям ущерба ГКП «Теплоцентр» с 1 ноября 2023 года будет снижен тариф с 11 183,83 тенге до 7 435,58 тенге или на 33,5%.

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