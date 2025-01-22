О том, что в стране введут дифференцированные тарифы по объёмам потребления воды, говорили давно. Это делается для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к экономии. Изменения в квитанциях за воду костанайцы увидят уже в начале февраля, начислениями за январь.

Теперь будет четыре категории потребителей воды. Первая — это те, кто не тратит на одного себя больше трех кубов воды. А вторая, это уже те, кто потребляет больше трех кубов.

«В этом случае, согласно новому тарифу, человек будет платить плюс 20% за превышение этой нормы. Третья это те, кто тратит больше 5 кубов воды в месяц, в этом случае надбавка составит уже 50%. И четвертая категория это те, кто тратит больше десяти кубов воды», — сообщает специалист ГКП «Костанай-Су» Тогжан Агатаева.

Другими словами: больше потребляешь — больше платишь. Тогжан Агатаева отмечает, что сумма оплаты за водоснабжение будет напрямую зависеть от того, сколько людей на самом деле живут и прописаны в доме или квартире. А чтобы избежать необоснованного начисления, потребителей попросили обратиться в абонентский отдел для проведения сверки количества лиц зарегистрированных на адресе собственника жилья.

«К примеру, на адресе прописан один человек и вот так случилось, что он потребил за месяц 11 кубов, что, в принципе, очень много. Расчет будет производиться следующим образом: три куба он заплатит по обычному тарифу, два куба он заплатит по второму, то есть на 20% дороже, пять кубов он заплатит на 50% дороже и один куб, который уже вышел за рамки, который уже вышел в четвертую категорию, он заплатит по четвертой категории», — говорит Тогжан Агатаева.

В Костанай-су также напомнили, что важным остается — наличие счетчика воды, и своевременная передача его показаний. А также, сотрудники предприятия настоятельно рекомендуют не игнорировать сроки поверки счетчиков. Иначе, месячная оплата может серьёзно ударить по карману.

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