Тариф вырос. Энергоснабжающим организациям в Костанайской области приостановили действие лицензий

27 марта 15 костанайских энергоснабжающих предприятий получили уведомления от департамента по регулированию естественных монополий о приостановке работы их лицензий.

Директор одной из таких компаний Елена Порохницкая отметила, это было слишком неожиданно и непонятно для них.

«Сейчас в связи с тем, что у нас лицензия приостановлена, хотя на сайте она у нас действующая, но деятельность мы не можем осуществлять, мы сейчас документы подготавливаем к закрытию предприятия, скорее всего к банкротству. -То есть отстаивать интересы в суде ?- Мы подали, но мы думаем, что скорее всего это исход будет», — говорит директор ТОО «Алатау Энерготрейд Лимитед» Елена Порохницкая.

В Палате предпринимателей выступают на стороне бизнеса и отмечают, что до недавнего времени сбытом электроэнергии в Казахстане занимались два вида компаний — регулируемые и нерегулируемые. Первым тарифную политику диктует государство, вторые же устанавливают собственные расценки на электроэнергию. И у последних она была значительно дешевле. Причем где-то на 10 тенге, а где-то и на 40 за один киловатт-час.

«Правовое основание на прекращение действия лицензии — это решение суда. В данном случае подобного решения не было. Это компетенция суда — приостановка лицензии. В этой связи данный случай мы считаем не совсем стандартный. Исполнение вызывает вопросы», — говорит начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Азимхан Баинбетов.

По словам специалистов, сейчас государство решило навести в этой сфере порядок. Согласно данным комитета по регулированию естественных монополий, именно регулируемые поставщики оказались в условиях неравной конкуренции. И причина в их дифференцированном тарифе, где низкий тариф для населения компенсируется высоким тарифом для юрлиц. Ведь юридические лица в большей своей части уходили к нерегулируемым организациям, которые, имея небольшой штат работников и суммы затрат на работу, могли продавать им более дешевую энергию.

Сейчас юридические лица, отмечают в палате, этого лишились, а значит они не исключают того, что это отразится на стоимости производимых ими товаров и услуг.

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