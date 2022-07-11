Тариф вырос. Огромные счета за воду оплачивают жители села в Костанайской области

Жителям села Восточное в Костанайской области на протяжении года приходится оплачивать огромные счета за воду. Тариф вырос в несколько раз после отмены старых правил субсидирования воды для сельского населения. И вместо прежних 40 тенге за куб, им приходится платить 530.

Еще с августа прошлого года жители сёл, подключенные к групповым и локальным водоводам, где нет других источников питьевой воды, перестали получать субсидии от государства. Причиной стало вступление в силу новых правил, субсидирование перестало действовать, а коммунальные компании были вынуждены начислять плату по полному тарифу. К нам в редакцию обратилась жительница села Восточное, которое находится вблизи города Аркалык, женщина уже почти год платит за воду немалую сумму.

«С прошлого года установили нам цены 533 тенге за куб холодной воды. Эта цена конечно дорогая, у нас в близлежащих поселках есть по 30 тенге за куб, есть по 45 тенге за куб. В основном в большинстве 30 тенге за куб. Субсидии нам еще не выделили. Обещают нам то завтра, то после завтра, то через год», — говорит жительница села Восточное Полина Коцюбинская.

Некоторые потребители, по словам женщины, просто отказались оплачивать огромные счета. Но тогда коммунальное предприятие пообещало отключать воду неплательщикам. С местными жителями уже неоднократно проводил сход аким села, женщина рассказывает, что обещания дают, а результата так и нет.

«Ладно у меня нет ни сантехники, не установлен унитаз и машинки автомат, ни аристона, ни душа ничего такого у меня в доме нет. Я плачу каждый месяц по три куба, 1600 тенге. Многие люди у нас это все установили, у них наматывает по 10-15 кубов, вы представляете это сколько им надо платить?», — говорит жительница села.

В областном управлении энергетики и ЖКХ пояснили, что в селе Восточное идет групповой водопровод Восточное — Фурманово. Ведомство направило в министерство экологии документы о том, что в населенном пункте нет альтернативных источников питьевой воды. Именно этот факт является основанием для получения жителями субсидий от государства.

«На сегодняшний день министерством разработан приказ, проект приказа, который проходит согласование со всеми заинтересованными органами. Когда он будет, ну мы конечно надеемся, что в ближайшее время, у нас здесь не только Восточное — Фурманово. У нас есть и ряд других сел. И в этом случае уже субсидирование, насколько я помню, там около 300 абонентов, и как только приказ подпишется. Мы начнем субсидировать», — говорит заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Данияр Сабитов.

После того, как водопровод включат в перечень особо важных групповых систем, вопрос финансирования рассмотрят на заседании областной бюджетной комиссии при уточнении бюджета, и он будет вынесен на очередную сессию маслихата. Стоимость воды после станет 30 тенге за куб. Ну а пока жителям села Восточное необходимо еще подождать.

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