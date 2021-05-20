Тариф за вывоз мусора повышают в Костанае

В Костанае подорожает вывоз мусора. Предприятие Тазалык-2012 сообщило об увеличении своих тарифов, сообщает alau.kz

Стоимость сбора, вывоза и размещения коммунальных отходов повысится уже с 1 июня. Увеличение стоимости услуг в предприятии называют плановым.

В целом тариф повысится на 5 %. Если сейчас жители частного сектора платят 418 тенге за одного человека, то теперь сумма тарифа составит 439 тенге.

А у жителей благоустроенного сектора тариф с 351 тенге изменится на 369 тенге за одного человека.

Для юридических лиц тариф составит 2637 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.