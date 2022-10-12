Тариф за вывоз мусора с 1 ноября изменится в Костанае

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Информацию о повышении тарифа распространила компания ТОО «Тазалык-2012».
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«На основании решения маслихата города Костанай от 26 сентября «Об утверждении тарифов населения на сбор, вывоз, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов по Костанаю» тариф с 1 ноября будет составлять:
- для благоустроенного сектора на одного человека — 452, 76 тенге с учётом НДС ( ранее тариф составлял 401, 35 тенге)
- для неблагоустроенного сектора на одного человека — 540, 01 тенге с учётом НДС ( ранее тариф составлял 478, 69 тенге)
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