Тариф за вывоз мусора с 1 ноября изменится в Костанае

Информацию о повышении тарифа распространила компания ТОО «Тазалык-2012».

«На основании решения маслихата города Костанай от 26 сентября «Об утверждении тарифов населения на сбор, вывоз, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов по Костанаю» тариф с 1 ноября будет составлять:

для благоустроенного сектора на одного человека — 452, 76 тенге с учётом НДС ( ранее тариф составлял 401, 35 тенге)

для неблагоустроенного сектора на одного человека — 540, 01 тенге с учётом НДС ( ранее тариф составлял 478, 69 тенге)

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