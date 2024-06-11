Тарифы на газ и тепло будут менять в Казахстане

Единые тарифы на газ и теплоснабжение введут в Казахстане до 2031 года. Об этом LS сообщили в министерстве национальной экономики.

По информации ведомства, постепенно будут исключаться группы потребления.

Теплоснабжение является наиболее чувствительной коммунальной услугой для потребителей и имеет наибольшую долю в среднем чеке, отметили в Миннацэкономики. Также действующий разрыв между клиентами намного больше, чем у других комуслуг. Поэтому ввод единого тарифа будет происходить до 2031 года.

В тарифах газоснабжения низкий уровень разрыва. За счет этого возможно выровнять тарифы в Алматы и Кызылординской области уже в текущем году. В Костанайской области это произойдет в 2025 году. По остальным регионам общий показатель будет достигнут в 2027 году.

Между тем в Казахстане планируют направить на ремонт ТЭЦ 380 млрд тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.