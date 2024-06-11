Тарифы на газ и тепло будут менять в Казахстане

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Единые тарифы на газ и теплоснабжение введут в Казахстане до 2031 года. Об этом LS сообщили в министерстве национальной экономики.
По информации ведомства, постепенно будут исключаться группы потребления.
Теплоснабжение является наиболее чувствительной коммунальной услугой для потребителей и имеет наибольшую долю в среднем чеке, отметили в Миннацэкономики. Также действующий разрыв между клиентами намного больше, чем у других комуслуг. Поэтому ввод единого тарифа будет происходить до 2031 года.
В тарифах газоснабжения низкий уровень разрыва. За счет этого возможно выровнять тарифы в Алматы и Кызылординской области уже в текущем году. В Костанайской области это произойдет в 2025 году. По остальным регионам общий показатель будет достигнут в 2027 году.
Между тем в Казахстане планируют направить на ремонт ТЭЦ 380 млрд тенге.