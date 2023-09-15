USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Тарифы на электричество планируют увеличить в Казахстане

Тарифы на электричество планируют увеличить в Казахстане

pixabay.com

Министерство энергетики РК подготовило приказ, которым планирует внести изменения в предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, передаёт BaigeNews.kz

МНЭ подготовило проект, которым планирует внести изменения в приказ «Об утверждении предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности».

Согласно документу, тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности будет повышен с 590 тысяч тенге за мегаватт до 1 миллиона 65 тысяч тенге в 2024 году, в 2025 году он составит 1 миллион 215 тысяч тенге.

В обосновании ссылаются на  коэффициент инфляции за период с 2016 по 2022 годы. Также говорится, что увеличение тарифа позволит обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли и привлечь дополнительные инвестиции на капитальные ремонты электростанций Казахстана, учитывая участившиеся случаи аварийного ремонта.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Следующая новость

Когда завершат дорогу, которая соединит два микрорайона в Костанае?