Министр энергетики приказом от 27 января 2025 года утвердил новые предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.
Документ предусматривает повышение тарифов по следующим группам компаний, реализующим электроэнергию:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.
- третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) – с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.
- четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.
пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) – с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.
- шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.
- седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.
- восьмой группы (Севказэнерго) – с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.
- девятой группы (АО «Астана-Энергия») – с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч.
- десятой группы («Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) – с 18,25 до 24,29 тенге за кВтч.
- 12-й группы (АО «Алюминий Казахстана») – с 7,87 до 8,52 тенге за кВтч.
- 13-й группы («Казахмыс Энерджи» (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – с 21,42 до 30,24 тенге за кВтч.
- 16-й группы («Bassel Group LLS») – с 16,73 до 25,48 тенге за кВтч.
- 18-й группы («Степногорская ТЭЦ») – с 28,97 до 38,67 тенге за кВтч.
- 22-й группы (ГКП «Кентау Сервис») – с 7,07 до 37,12 тенге за кВтч.
- 23-й группы (ГКП Аркалыкская ТЭК») – с 8,44 до 13,13 тенге за кВтч.
- 26-й группы («Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.
Тарифы для 11, 14, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 43-48, а также 56-60 групп компаний остались без изменений.
Также добавлены тарифы 61 и 62 группы – 18,74 и 28,72 тенге за кВтч соответственно.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.