Тарифы на электроэнергию вырастут в некоторых регионах Казахстана

Министерство энергетики подготовило изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа предусматривает повышение тарифов по некоторым группам компаний, реализующих электроэнергию.

Так, в 2024-2025 году вырастут тарифы:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;

девятой группы (АО «Астана-Энергия») – с 8,49 до 9,28 тенге;

12-й группы (АО «Алюминий Казахстана») – с 6,05 до 7,87 тенге;

18-й группы (ТОО «Степногорская ТЭЦ») – с 22,58 до 28,97 тенге;

28-й группы (ТОО «Жанажолская ГТЭС») – с 11,44 до 11,85 тенге;

39-й группы (АО «З-Энергоорталык») – с 13,79 до 15,09 тенге;

48-й группы (АО «ТНК «Казхром») – с 7,59 до 10,67 тенге;

Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы будут утверждены впервые:

Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы будут утверждены впервые: 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;

57-й группы с тарифом 56,63 тенге;

58-й группы с тарифом в 30,03 тенге;

59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;

60-й группы с тарифом в 3,07 тенге

Как поясняют в Минэнерго, от указанных организаций поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии и, соответственно, будут утверждены предельные тарифы на производство электрической энергии.

«Корректировка связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии, независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо (в т.ч. на газ и его на транспортировку, увеличение цены с 1 июля 2024 года), заработную плату и ремонтные работы», – говорится в обосновании.

Предполагается, что приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года.

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