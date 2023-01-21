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Тарифы на комуслуги обещают увеличивать поэтапно

Фото из открытых источников

Тарифы на коммунальные услуги обещают увеличивать поэтапно и с учетом ситуации в регионах Казахстана, заявил министр нацэкономики Алибек Куантыров.

«Рост тарифов на коммунальные услуги будет не одномоментным, а поэтапным и с учетом социально-экономической ситуации в каждом регионе», — заявил Куантыров на совещании с заместителями акимов областей, руководством комитета по регулированию естественных монополий и территориальными подразделениями КРЕМ в среду.

Он также разъяснил поправки в Закон РК «О естественных монополиях», принятые 30 декабря 2022 года, которые направлены на решение системных проблем в сфере естественных монополий, передаёт inbusiness.kz

Эти меры позволят увеличить зарплату работников монопольных организаций, провести модернизацию коммунальной инфраструктуры путем увеличения ремонтных работ, а также обеспечить содержание бесхозяйных сетей.

В свою очередь, заместители акимов областей озвучили предложения по совершенствованию регулирования сферы естественных монополий, в части изменения налоговых ставок для СЕМ, применения типовых проектов по ремонтным работам инженерных сетей и другое.

В целом участники заседания обсудили вопросы внедрения новой тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции», направленной на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

«Инвестиции должны быть направлены строго по назначению. То есть на снижение износа сетей, где это требуется. Это позволит в ближайшем будущем исключить риски аварий и обеспечить потребителей качественными и надежными комуслугами», — отметил министр.

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