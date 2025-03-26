В Казахстане предлагают повысить тарифы на сбор, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, передает LS.

По словам министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, сегодня специализированные предприятия не могут покрыть свои затраты.

«Например, в Атырау утвержден тариф в размере 379 тенге, тогда как разработанный акиматом составлял 527 тенге. Разница между текущей и экономически привлекательной ценой будет возмещаться частному партнеру за счет утилизационных платежей через механизм ГЧП. Для этого мы спускаем компетенцию по утверждению предельных расценок на уровень акиматов. Данные поправки в законодательство находятся в мажилисе. Также планируется разрешить пересматривать тарифы на твердые бытовые отходы не реже одного раза в три года», – сообщил он.

В целом, по его словам, на сегодня из 211 районов и городов страны только в 155 пересмотрены цены на сбор и переработку отходов.

«Также, несмотря на полное отсутствие сортировки, в Туркестанской области, Абай и Шымкенте отсутствуют проекты в данном направлении. Есть и вопросы в части слабого их сопровождения в других регионах. К примеру, в Алматинской области «Алатау Жарык Компаниясы» документально выдает техусловия с несуществующей подстанции, что привело к задержке подачи документов в Фонд развития промышленности. В Кызылординской области по шести проектам по сортировке отходов выделены земельные участки. Однако к ним не подведена инженерная инфраструктура, что отрицательно сказывается на сроках реализации», – привел примеры Е. Нысанбаев.

Он также добавил, что в Актюбинской области инвестор планировал наладить всю цепочку, от вывоза до переработки и захоронения ТБО. Но из-за недоработки со стороны местных властей ранее предоставленный договор на земельный участок под сортировочную линию был расторгнут.

Между тем, по его словам, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень их переработки в прошлом году составил 25,8% при плане 30%. На сегодня из 20 регионов плановые показатели не достигнуты семи регионами. Среди них Ұлытау – 12%, Алматы – 7,3%, Мангистауская область – 5,5%, СКО – 5%, Шымкент – 3,5%.

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