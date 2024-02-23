Тарифы на некоторые медуслуги повысятся в Казахстане

Более 400 медицинских организаций имеют хроническую кредиторскую задолженность в размере 82 миллиарда тенге. Для решения этой проблемы Минздрав планирует повысить тарифы на некоторые медуслуги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения, эта ситуация произошла из-за несовершенной системы формирования тарифов, непрозрачности определения объёмов медицинской помощи, их территориального распределения.

Глава Минздрава сообщила, что с 1 января 2025 года казахстанцев с экстренным (критическим) уровнем благополучия застрахуют за счёт средств местных бюджетов.

Альназарова также отметила, что планирование объёмов медицинской помощи, расходов и тарифная политика вернутся в ведение министерства, и в течение первого полугодия лечебно-диагностические процессы оптимизируют, перераспределив высвобожденные средства на приоритетные направления.

«Будет принят комплекс мер по обеспечению финансовой устойчивости государственных медицинских организаций с обеспечением их рентабельности. Эту задачу необходимо решить первым руководителям медицинских организаций. Увеличение будет производиться по убыточным тарифам», — сказала Альназарова.

Министр поручила привлечь к дисциплинарной и иной ответственности первых руководителей медицинских организаций, допустивших образование и рост кредиторской задолженности в 2023 году.

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