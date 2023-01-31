В каких городах Казахстана комуслуги подорожают больше всего

Коммунальные тарифы на теплоснабжение в некоторых регионах повысят уже с марта-апреля, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Стоимость услуг ЖКХ повысят в городах Экибастуз и Риддер, где наиболее изношены тепловые электростанции, передает informburo.kz

В кулуарах правительства министр напомнил, что повышение тарифов будет зависеть от конкретной организации, которая обслуживает регион, и от износа её сетей. К примеру, Экибастузская ТЭЦ просила повысить тариф одномоментно на 107%, однако в Минэкономики не могут пойти на такой шаг. По словам Алибека Куантырова, владелец ТЭЦ также должен инвестировать средства в её модернизацию и нести ответственность за её состояние. Поэтому часть расходов возьмёт на себя бюджет, а часть – жители.

Журналисты спросили, в каких регионах коммунальные тарифы повысят заметнее всего.

«В Экибастузе, потому что там система изношена. Больше всего рост планируется там. Они рост заявляли больше чем в два раза. Но мы это сдерживаем. Живой пример вам. Ну и Риддер, наверное. На тепло это будет либо с 1 марта, либо с 1 апреля. Чтобы тот чек, который они (потребители. – Авт.) получили за март в апреле, там температура будет выше, и использование тепла будет меньше. Так они испытают на себе только один месяц и потом дальше испытают (повышение тарифа. – Авт.) только в следующий зимний период. Возможно, это будет уже в апреле», – заявил Алибек Куантыров.

20 декабря министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что 19 из 37 ТЭЦ в стране находятся в аварийном состоянии. Для их капитального ремонта, по предварительным оценкам, потребуется 182 млрд тенге. Министр добавил, что сейчас доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии по утверждённым тарифам не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов.