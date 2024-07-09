Тарифы на платных дорогах планируют повысить еще на 20% в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании Правительства 9 июля 2024 года рассказал о планах повысить тарифы на платных дорогах еще на 20%, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что на содержание 25 тысяч километров дорог республиканского значения необходимо 80 млрд тенге.

«Поэтому работа по внедрению платных дорог будет продолжена, для разгрузки бюджета. На сегодня общая протяженность платных дорог составляет 3 200 километров. По итогам прошлого года с этих дорог было собрано 30 млрд тенге. Средства были направлены на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники. В целях содержания на нормативном уровне дорог, прошедших реконструкцию, в текущем году планируется поэтапное введение платы на 11 участках протяженностью более 2 тысяч километров», – добавил он.

Речь идет о таких участках, как:

Кызылорда–Арал;

Актобе – Оренбург;

Костанай –Тройцк;

Костанай – Денисовка;

Актау – Бейнеу;

Кандыагаш – Макат;

Балхаш – Бурылбайтал;

Бурылбайтал – Шу;

Ушарал – Достык;

Объезд г. Караганды;

Объезд г. Тараз

При этом Марат Карабаев заявил, что тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами. В пример он привел расценки в России, Беларуси, Турции и Китае.

«В этой связи прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20% для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям. Основная нагрузка будет направлена на транзитные автомобили, проходящие через страну»,– резюмировал Карабаев.

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