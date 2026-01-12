С 2026 года увеличатся минимальные тарифы на содержание жилья и капитальный ремонт в многоквартирных домах. Причина — привязка платежей к МРП: в 2026 году показатель вырос до 4 325 тенге, поэтому суммы будут автоматически индексироваться вместе с ростом расчетного показателя, сообщает digitalbusiness.kz

Что изменилось с сентября 2025 года

С сентября 2025-го действуют единые правила по трем видам взносов — текущему, накопительному и целевому. Эти деньги направляются на содержание, ремонт и улучшение дома, а порядок расходования стал прозрачнее.

Текущий взнос: обязательная ежемесячная плата

Текущий взнос — это регулярный платеж на все, что обеспечивает нормальную работу дома. В него обычно входят:

уборка двора и подъездов

освещение в подъездах

мелкий ремонт (крыша, двери, перила и т. д.)

обслуживание отопления, водоснабжения и электросетей

меры пожарной безопасности

Сумма рассчитывается по площади квартиры/помещения. Минимальный размер ежегодно устанавливает акимат, но теперь — с привязкой к МРП. Окончательный тариф утверждает собрание жильцов. Если жители хотят расширить перечень услуг, размер платежа можно повысить только совместным решением — председатель ОСИ или КСК не вправе менять тариф единолично.

Накопительный взнос: деньги на капитальные работы

Накопительный взнос предназначен для крупных ремонтов: крыша, лифты, фасад, трубы и другие инженерные системы.

Минимальный размер закреплен законом — 0,005 МРП за 1 кв. м. В 2026 году это около 21,63 тенге за кв. м (в 2025 году было 19,66 тенге).

Пример: квартира 55 кв. м — примерно 1 190 тенге в месяц.

Средства можно тратить только на капитальный ремонт и только с согласия общего собрания жильцов. Акиматы этот взнос не регулируют, но жильцы могут увеличить его по своему усмотрению.

Просрочка приводит к начислению пени, а задолженность более двух месяцев могут взыскать через нотариуса или суд.

Целевой взнос: под конкретные задачи

Целевой взнос — дополнительный платеж, который вводят, если текущих средств не хватает на отдельные нужды. Например:

домофон

камеры видеонаблюдения

озеленение двора

небольшой ремонт

Решение принимается только на собрании жильцов и носит добровольный характер.

Контроль и штрафы для управляющих

С сентября 2025 года ОСИ, КСК и управляющие обязаны:

открыть текущий и накопительный счета дома в течение 15 рабочих дней после регистрации

в течение после регистрации сдавать ежемесячные отчеты о доходах и расходах — до 20-го числа

о доходах и расходах — сдавать годовой отчет — до 1 апреля

За нарушения предусмотрены штрафы от 50 до 100 МРП — в 2026 году это 216 250 – 432 500 тенге. Важно: штраф оплачивает лично председатель, а не за счет средств дома.

28 пассажиров эвакуировали из сломавшегося автобуса на трассе в Костанайской области В Костанайской области спасатели пришли на помощь пассажирам рейсового автобуса, который оказался в затруднительной ситуации...

В АРРФР прокомментировали сообщение о списании кредитов в банках В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) прокомментировали сообщения, распространяющиеся в социальных сетях...

Об отключении электроэнергии - список В Костанае с 12 по 16 января запланированы отключения электроэнергии. Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» сообщает...