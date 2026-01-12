С 2026 года увеличатся минимальные тарифы на содержание жилья и капитальный ремонт в многоквартирных домах. Причина — привязка платежей к МРП: в 2026 году показатель вырос до 4 325 тенге, поэтому суммы будут автоматически индексироваться вместе с ростом расчетного показателя, сообщает digitalbusiness.kz
Что изменилось с сентября 2025 года
С сентября 2025-го действуют единые правила по трем видам взносов — текущему, накопительному и целевому. Эти деньги направляются на содержание, ремонт и улучшение дома, а порядок расходования стал прозрачнее.
Текущий взнос: обязательная ежемесячная плата
Текущий взнос — это регулярный платеж на все, что обеспечивает нормальную работу дома. В него обычно входят:
- уборка двора и подъездов
- освещение в подъездах
- мелкий ремонт (крыша, двери, перила и т. д.)
- обслуживание отопления, водоснабжения и электросетей
- меры пожарной безопасности
Сумма рассчитывается по площади квартиры/помещения. Минимальный размер ежегодно устанавливает акимат, но теперь — с привязкой к МРП. Окончательный тариф утверждает собрание жильцов. Если жители хотят расширить перечень услуг, размер платежа можно повысить только совместным решением — председатель ОСИ или КСК не вправе менять тариф единолично.
Накопительный взнос: деньги на капитальные работы
Накопительный взнос предназначен для крупных ремонтов: крыша, лифты, фасад, трубы и другие инженерные системы.
Минимальный размер закреплен законом — 0,005 МРП за 1 кв. м. В 2026 году это около 21,63 тенге за кв. м (в 2025 году было 19,66 тенге).
Пример: квартира 55 кв. м — примерно 1 190 тенге в месяц.
Средства можно тратить только на капитальный ремонт и только с согласия общего собрания жильцов. Акиматы этот взнос не регулируют, но жильцы могут увеличить его по своему усмотрению.
Просрочка приводит к начислению пени, а задолженность более двух месяцев могут взыскать через нотариуса или суд.
Целевой взнос: под конкретные задачи
Целевой взнос — дополнительный платеж, который вводят, если текущих средств не хватает на отдельные нужды. Например:
- домофон
- камеры видеонаблюдения
- озеленение двора
- небольшой ремонт
Решение принимается только на собрании жильцов и носит добровольный характер.
Контроль и штрафы для управляющих
С сентября 2025 года ОСИ, КСК и управляющие обязаны:
- открыть текущий и накопительный счета дома в течение 15 рабочих дней после регистрации
- сдавать ежемесячные отчеты о доходах и расходах — до 20-го числа
- сдавать годовой отчет — до 1 апреля
За нарушения предусмотрены штрафы от 50 до 100 МРП — в 2026 году это 216 250 – 432 500 тенге. Важно: штраф оплачивает лично председатель, а не за счет средств дома.
