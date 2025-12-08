В Костанае новые тарифы на тепло начнут действовать со второго квартала 2026 года, а не с 1 января, как планировалось ранее. Об этом сообщил директор ГКП «КТЭК» Азамат Аузжанов.

По его словам, Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий от 12 ноября 2025 года для потребителей областного центра были утверждены новые тарифы на теплоснабжение, которые должны были вступить в силу с 1 января 2026 года. Однако из-за действия республиканского моратория на повышение тарифов их введение перенесено.

«В связи с объявленным с 16 октября текущего года мораторием на повышение тарифов, переход на новые цены для потребителей города будет возможен только со второго квартала следующего года», – пояснил Азамат Аузжанов.

Он уточнил, что при первоначальном обращении предприятия предлагался рост тарифа на 30,3%, однако уполномоченный орган утвердил более низкий уровень.

«При заявленном росте тарифа на 30,3% нам утверждён средний рост на 14,3%. В разрезе категорий потребителей это выглядит так: для населения – плюс 10%, для прочих потребителей – плюс 15%, для бюджетных организаций – плюс 17,9%», – отметил директор ГКП «КТЭК».

Азамат Аузжанов напомнил, что в течение текущего года среднеотпускной тариф по предприятию уже пересматривался несколько раз.

«За этот год средний отпускной тариф по предприятию пересматривался трижды. В итоге он вырос в среднем на 10,7%. При этом для прочих потребителей рост составил 9,5%, для бюджета – 36,5%, а для населения, наоборот, произошло снижение на 8,4%», – сообщил он.

В «КТЭК» подчёркивают, что корректировка тарифов связана с ростом стоимости топлива, затрат на ремонт и обслуживание сетей, а также необходимостью поддерживать стабильную работу системы теплоснабжения в областном центре.

Минус 35 на пороге: в Казахстан идёт первое ледяное дыхание зимы После затянувшейся тёплой осени в Казахстан уверенно приходит настоящая зима. Уже 9 декабря в северо-западные...

Жестокость в медучреждении: костанайский суд вынес приговор санитару В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении санитарного работника Т., обвиняемого в...