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Тарифы на воду разделят. Подробности

Фотография для новости Тарифы на воду разделят. Подробности

pixabay.com

Тарифы на водоснабжение в стране разделят на четыре категории потребления. Об этом сообщила руководитель алматинского департамента комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева, передает LS.

В ходе брифинга в РСК она пояснила, что в этом году в стране для повышения культуры потребления данного ресурса и стимулирования потребителей к водо- и теплосбережению в Закон «О естественных монополиях» внесены изменения: вводятся социальные нормы использования для физических лиц по принципу «чем больше экономишь, тем меньше платишь». Внедрение данных норм планируется в этом году.

«Дополнительно полученный доход субъектами естественных монополий в сферах коммунальной собственности будет направлен на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ, в том числе внедрение ресурсосберегающих технологий, проведение ремонтных работ, приборизацию и др.», – сказала Асель Буденеева.

В сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровнего тарифа в зависимости от лимита потребления:

I группа – потребление до 3 куб. м, будет применяется действующий тариф;

II группа – потребление от 3 до 5 куб. м, тариф будет выше на 20% от действующего;

III группа – 5-10 куб. м, тариф выше на 50%;

IV группа – свыше 10 куб. м, применяется двойной тариф.

В сфере теплоснабжения дифференциация тарифов осуществляется по величине площади жилья на одного абонента:

I группа – до 100 кв. м, будет применяться утвержденный тариф;

II группа – от 100 до 200 кв. м, тариф выше на 10% от утвержденного;

III группа – свыше 200 кв. м, будут применять среднеотпускной тариф.

«Внедрение социальных норм потребления будет сопровождаться контролем целевого использования дополнительного дохода», – пояснила Буденеева.

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