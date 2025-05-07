В Казахстане будут дорожать услуги ОСИ и КСК. Если раньше минимальные тарифы устанавливали акиматы, то теперь плату привяжут к МПР. Растёт МРП — дорожает содержание жилья, сообщает krisha.kz
Что за тариф
Это плата за управление и содержание домами, которую жильцы обязаны ежемесячно платить по коммунальным счетам. В квитанциях называется «Расходы на содержание жилья» или «Общедомовые нужды» и т.д.
Сейчас тариф устанавливают акиматы: например в Алматы — 40 тенге за кв. м, в Астане — 57.
Новая система предполагает постепенное повышение: по 2–3 тенге за квадрат в год. Инициаторы изменений утверждают, что это поможет избежать внезапных аварий и крупных расходов, когда всё ломается из-за экономии на обслуживании.
Об этих и других поправках в сфере ЖКХ в своём телеграм-канале рассказала депутат мажилиса Екатерина Смышляева.
Что ещё изменится:
Регистрация ОСИ упростится, а ликвидация — наоборот
Создать ОСИ станет проще: регистрацию автоматизируют, появится типовой устав.
А вот ликвидировать объединение разрешат только при кворуме — не менее ⅔ собственников. Для больших домов (500+ квартир) срок голосования продлят.
Все документы — протоколы собраний, опросные листы — теперь официальные. Их подделка приравняют к подлогу.
Председатели ОСИ получат больше полномочий
Срок полномочий председателя увеличат с одного до трёх лет. Его смогут переизбрать в любое время, а работать он будет официально — с трудовым договором и соцпакетом. Также председатель станет частью совета дома и сможет управлять домом совместно.
Если председатель какое-то время не сможет выполнять свои обязанности, то временного управляющего назначит совет дома.
Что ещё важно
- Срок начала взыскания долгов за услуги ОСИ сократят с трёх до двух месяцев. Ранее эксперты отрасли предлагали вовсе запретить продажу квартир с долгами.
- Собственников обяжут сообщать о квартирантах.
- При голосовании жильцы должны подтверждать право собственности на квартиру.
Все эти поправки мажилисмены уже одобрили и передали в сенат.
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