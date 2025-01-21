На совещании в акимате Марат Жундубаев обратился к руководству ТОО «Тазалык-2012».

«По «Тазалыку» есть замечания. По технике, что они показывали, я скажу так, нужно обновляться, нужно свои условия выполнять. Тарифы получили, нужно теперь создавать в городе чистоту. И не ходить с протянутой рукой — дайте то, дайте это, дайте тариф. «Тазалык» здесь? Всё. Посмотрели — хорошо. Заработную плату повысили на 50%? Повысили зарплату. Вы не нам блага делаете, вы для своего предприятия благо делаете. Повышение зарплаты — вы удерживаете своих людей. Радоваться нам не надо. Это ваша обязанность. Нужно иметь в виду. Если предприятия будут приходить, мы только будем приветствовать. Конкуренция должна быть в вашей сфере. Не будете повышать зарплату, не будете модернизировать технику, не будете создавать условия для людей и работать как положено — завтра будут у вас проблемы, конкуренцию вы не выдержите. Готовьтесь, что у вас будут конкуренты», — отметил Марат Жундубаев, аким Костаная.

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