Тарифы выросли на 151%, и это возмутило казахстанских депутатов

В Казахстане тарифы на сотовую связь у отдельных операторов выросли до 151%. Об этом заявила мажилисмен Нургуль Тау, передает lsm.kz
По её словам, рост цен не сопровождается понятными объяснениями со стороны операторов. Депутат также подняла вопросы низкого качества связи и отсутствия новых инвесторов на рынке.
«Анализ показывает значительный рост тарифов, но внятных причин этому нет. При этом качество связи остаётся низким: интернет быстро заканчивается, а заявленный безлимит фактически не работает в последние дни месяца. В сельской местности ситуация ещё хуже», — отметила она на совещании в мажилисе.
Кроме того, парламентарий обратила внимание на слабую конкуренцию. В настоящее время на рынке работают всего три оператора, что, по мнению экспертов, способствует росту цен.
За прошлый год в антимонопольные органы поступило более тысячи жалоб, а в Комитет по защите прав потребителей — свыше 1,7 тысячи обращений.
Несмотря на это, как отметили депутаты, системного решения проблемы до сих пор не выработано.
